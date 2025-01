Garnacho, a Napoli ingaggio più che raddoppiato: la distanza con lo United

vedi letture

L'era Kvara è finita. Ieri il georgiano ha svolto le visite mediche per poi firmare col Psg. E da giorni il Napoli è proiettato a garantire ad Antonio Conte un sostituto con in cima alla lista il nome di Alejandro Garnacho. Secondo il Corriere dello Sport non si ferma la trattativa con il Manchester United per riuscire a mettere a segno il colpo che il tecnico ha indicato per colmare la fuga di talento.

Per il quotidiano, il giocatore è incline ad accettare il trasferimento: per lui, ventenne che a Manchester guadagna 1,5 milioni a stagione fino al 2028, è pronto un quinquennale con ingaggio superiore al doppio (intorno ai 4 milioni con i bonus), ma con lo United c’è ancora distanza. Il Napoli è pronto a investire 50 milioni di euro tra base fissa e bonus, ma il club inglese chiede anche di più. Amorim l'ha schierato dal primo minuto contro l’Arsenal in FA Cup e giovedì in Premier contro il Southampton. Domani c’è il Brighton a Old Trafford e c'è curiosità. Il Napoli attende, ma non lo farà troppo prima di andare su alternative.