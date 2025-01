Garnacho apre al Napoli, incontro positivo con agenti! Occhio a Giuntoli...

Anche Giuntoli è sul giocatore, ma con vista su giugno: un testa a testa a distanza in attesa dello scontro diretto in campo

L’incontro tra Manna e gli agenti di Garnacho è stato positivo, produttivo: c’è apertura, esistono i presupposti per lavorare ai fianchi dello United per trovare la formula giusta. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'incontro tenutosi a Barcellona tra il direttore sportivo del Napoli e gli agenti dell'esterno dello United: "Il Napoli può insistere, insomma, nonostante i parametri salariali non siano esattamente contenuti (si aggirano intorno ai 4 milioni tra base fissa e bonus).



Del resto, per lasciare la Premier servono argomenti convincenti. Gli stessi che la Juve sta parallelamente provando a utilizzare, però per la prossima stagione.

Anche Giuntoli è sul giocatore, ma con vista su giugno: un testa a testa a distanza in attesa dello scontro diretto in campo, sabato 25 gennaio al Maradona. Una partita che Conte vorrebbe giocare con il sostituto di Kvara già allenato e a disposizione. Meglio ancora se Garnacho, of course".