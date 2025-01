Garnacho, il grande gelo: lo United continua a chiedere una cifra astronomica

"Titolare anche ieri contro il West Ham, per la seconda volta consecutiva in Premier e per la terza in quattro partite in serie tra campionato ed FA Cup.

La pista che porta ad Alejandro Garnacho del Manchester United continua ad essere bloccata, per le richieste altissime del club inglese e per le scelte dell'allenatore Amorim, che lo sta schierando con assiduità dal primo minuto:

Amorim lo sta rilanciando, la valutazione resta molto alta e le distanze non si riducono: lo United non si schioda dai 60-65 milioni di euro, a fronte di un’offerta che con i bonus può spingersi fino ai 55 milioni (50 più 5). Una cifra che gli inglesi non accettano, anche per l’irruzione sulla scena del Chelsea, interessato a Garna nonostante la sollevazione popolare per la rivalità tra i club".