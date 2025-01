Garnacho, lo United gela il Napoli: la richiesta è altissima. La mossa di Manna

Il Manchester United gel il Napoli per Garnacho. La richiesta economica è altissima, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: 80 milioni di euro per privarsi del gioiellino ventenne spagnolo naturalizzato argentino. Per questo, specifica il quotidiano, il ds del Napoli, Giovanni Manna, è volato a Barcellona per parlare con gli agenti del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. Garnacho è stato individuato da Conte come sostituto ideale di Kvaratskhelia, ormai diretto al PSG.