Gatti ha stipendio bassissimo e la Juve può cederlo: la cifra chiesta al Napoli

Federico Gatti, il centrale che tanto piace al Napoli di Conte, è sul mercato. Rinnovo in stand-by. Ingaggio basso. La Juve potrebbe decidere di cederlo, nonostante sia un titolarissimo, per fare cassa, finanziando così il mercato in entrata in vista della prossima stagione. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Gatti ha un contratto fino al 2028 e da mesi si parla di prolungamento al 2029 con adeguamento di un ingaggio da 1,5 milioni, il più basso tra i centrali della rosa. Ogni discorso, però, è stato rinviato alla fine della stagione, quando sarà più chiaro anche il destino di Tudor. Intanto, sul suo conto si sono informati diversi club: il Newcastle dodici mesi offrì 25 milioni e potrebbe riprovarci, insieme ad altri club di Premier; sul difensore della Nazionale si è informato anche il Napoli. La Juve chiede 30-35 milioni".