Gazzetta - ADL fa piazza pulita, sarà rivoluzione in estate: anche Koulibaly può partire

Nella mente di Aurelio De Laurentiis le idee per il futuro del Napoli sono abbastanza chiare dopo tutto il caos delle ultime settimane. C'è un'idea su tutti: rifondare l'organico. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui a causa delle polemiche e dei risultati che latitano quest'anno il presidente si sarebbe convinto alla rivoluzione come unico modo per ripartire forte e proseguire il percorso di crescita del suo Napoli. Tra le cessioni previste per l'estate prossima c'è anche quella di Kalidou Koulibaly, forse il tassello che può scatenare il domino:

"Nella scorsa estate, per sua stessa ammissione, Aurelio De Laurentiis ha respinto l’offerta di 100 milioni presentatagli dal Manchester United. Nella prossima, però, se gli dovesse pervenire la stessa offerta, difficilmente la rispedirà al mittente, come da lui stesso anticipato. Nelle intenzioni del presidente c’è una rifondazione dell’organico, una sorta di rigenerazione del gruppo, soprattutto dopo quanto accaduto all’inizio di questo mese e le conseguenze che, ancora oggi, condizionano l’armonia del gruppo e il rapporto tra le varie componenti il club. Insomma, si è vicini alla fine di un ciclo e, a prescindere da chi resta o andrà via, il Napoli vuole ritornare protagonista in campionato".