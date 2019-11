Gazzetta - ADL valuta sanzioni ai rivoltosi sui diritti d'immagine, ma questa guerra a cosa serve?

Un'azione legale che potrebbe essere arma al doppio taglio per il Napoli. Questa l'opinione della Gazzetta dello Sport, che scrive così sulle sanzioni studiate dal patron azzurro contro i rivoltosi del post Napoli-Salisburgo: "De Laurentiis sta valutando coi suoi legali anche aspetti legati al contratto sui diritti d’immagine, che ogni tesserato ha col club. È nel suo diritto prendere in considerazione ogni opzione, ma allargare al tribunale ordinario – perché quello sarebbe lo scenario – questa strana guerra non credo servirebbe al Napoli, che poi è di proprietà di ADL. E allora perché non pensare a un film da... girare a Malta. Magari col classico finale «a tarallucci e vino».Non sarebbe da Oscar, ma forse potrebbe aiutare a tornare a parlare di calcio e di campo. Che poi è ciò che interesserebbe ai tifosi, la maggior parte dei quali assiste un po’ sgomenta a quanto accade".