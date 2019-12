Gazzetta - Ancelotti a rischio esonero, ADL pensa a Gattuso traghettatore: l'ipotesi

Ancelotti esonerato, Gattuso traghettatore al suo posto: è questa l'ipotesi avanzata da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola qualora con Udinese e Genk non dovesse esserci un'inversione di tendenza. Ci sta pensando, De Laurentiis, che non è ovviamente soddisfatto per gli ultimi risultati raggiunti dal Napoli. Ancelotti è a rischio e Gattuso, suo ex calciatore, sarebbe stato individuato dal presidente come profilo ideale fino a giugno. Poi, eventualmente, si discuterebbe con lui di futuro. Su Gattuso c'è anche la Fiorentina, ma ora a quanto pare anche il Napoli. Altri 180' a disposizione di Ancelotti per far cambiare idea al suo club.