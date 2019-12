Gazzetta - Ancelotti ha i giorni contati: possibile esonero senza risultato a Udine, c'è Gattuso

De Laurentiis rinnova la sua fiducia a Carlo Ancelotti, il cui futuro resta in bilico. Decisivo il campo e le prossime partite. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che se il Napoli non dovesse fare risultato a Udine e raggiungere gli ottavi di Champions, a fatica, il presidente azzurro potrebbe anche cambiare allenatore. Il contatto con Rino Gattuso è stato stabilito, anche se l’ex tecnico del Milan non vede di buon’occhio l’idea di fare da traghettatore: a Cristiano Giuntoli, col quale ha avuto un colloquio, ha chiesto garanzie in questo senso.