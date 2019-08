Gazzetta annuncia: "Arriva Llorente e finisce il mercato in entrata! I dettagli dell'operazione"

Fernando Llorente è l'attaccante che manca al Napoli. O, meglio, si potrebbe dire che lo era. Perché adesso l'ex Juventus è pronto a vestirsi d'azzurro in via ufficiale, subito dopo le visite mediche che svolgerà oggi. L'affare è stato chiuso, nella giornata di ieri lo spagnolo è sbarcato a Roma e ha già raccontato le sue emozioni nel mettersi addosso la maglia del Napoli. Sarà l'ultimo colpo dell'estate del Napoli, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"L'ufficialità probabilmente arriverà oggi, dopo le visite mediche in programma stamattina a Villa Stuart, a Roma. Dove ieri sera è sbarcato, a Fiumicino, Fernando Llorente che diventa – a meno di ulteriori, clamorosi, colpi in chiusura di mercato – il quinto e ultimo acquisto nel mercato del Napoli. Con l’ok dei test medici il centravanti spagnolo, ex Juve, firmerà un contratto di un anno con una seconda stagione di ingaggio che scatterà in automatico, raggiungendo un certo numero di presenze e gol: a 2,5 milioni di euro netti.

[...] Sfumata l’operazione Icardi, il Napoli dunque si è cautelato ampliando e completando, per caratteristiche, una notevole batteria d’attacco. Llorente, ex Juve, sarà l’alternativa a Milik, essendo più giocatore d’area e maggiormente dotato nel gioco aereo rispetto al centravanti polacco. Un chiavistello in più, a disposizione di Ancelotti".