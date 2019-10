Gazzetta annuncia: "Pace fatta tra Insigne ed Ancelotti, il capitano ha stupito tutti con quella folle corsa"

Gol e pace: ora Napoli sorride dopo la pace tra Insigne ed Ancelotti. Titola così nello spazio dedicato al Napoli l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che riavvolge il nastro alla notte di Salisburgo: "C’è un frame, stavolta, che dovrebbe aver chiuso, definitivamente, la diatriba tra Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne. È quello che immortala loro due stretti in un forte abbraccio dopo il gol vincente realizzato dall’attaccante alla Red Bull Arena. Un’immagine che vale più di mille parole, più di ogni chiarimento. Un qualcosa che entrambi hanno sentito e voluto, per mettere fine ad ogni discussione. L’idillio è continuato anche ieri mattina, all’aeroporto di Salisburgo con i due vicini e sorridenti, in fila, in attesa di superare i controlli per l’imbarco. Ha voluto stupire tutti, il capitano. La folle corsa, terminata tra le braccia dell’allenatore, è stata una liberazione, un modo per far vedere al mondo intero che nulla potrebbe guastare il rapporto tra lui e Ancelotti".