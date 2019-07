Gazzetta - Braccio di ferro ADL-Florentino per James: guerra di nervi, si tratta a oltranza

“Napoli al braccio di ferro. Avanti a oltranza su James”. Così titola l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport nelle sue pagine interne a proposito della lunga trattativa per James Rodriguez tra Aurelio De Laurentiis e James Rodriguez. Entrambe, spiega la Gazzetta, stanno giocando strategicamente. De Laurentiis aspetta, convinto che il suo collega madrilista è obbligato a fare cassa dopo i 300 milioni spesi per rinforzare l’organico. “È un giochino - scrive la rosea - che potrebbe far male a entrambi, a De Laurentiis, perché correrebbe il rischio di non avere il giocatore, possibilità alla quale Ancelotti non vuole nemmeno pensare. Florentino, invece, potrebbe ritrovarsi con un capitale inutilizzato”. D’altronde James è stato chiaro con la sua società e ha già fatto la sua scelta: Napoli e Carlo Ancelotti.