Gazzetta: "C'è una nuova coppia in città. Ma il protagonista a sorpresa è un altro"

De Bruyne e Hojlund danno spettacolo, il Napoli batte 2-1 lo Sporting, ma nella notte del Maradona - come ricorda La Gazzetta dello Sport - c'è un altro protagonista che si esalta e si chiama Milinkovic-Savic. "C’è una nuova coppia in città, fino a pochi mesi fa rivali nella stessa città. Oggi invece Napoli si gode Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund, mente e braccio del primo trionfo europeo stagionale. Ma sul 2-1 sullo Sporting c’è scolpita anche la manona di Vanja Milinkovic Savic, miracoloso con un riflesso felino all’ultimo dei quattro minuti di recupero.

Il ko di Milano è archiviato, il Napoli è ripartito e ora anche in Champions è bello guardare la classifica. Un primo passo da tre punti, che dà morale e fiducia per il futuro".