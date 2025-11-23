Rrahmani, Spinazzola e Gilmour recuperano per il Qarabag? Le ultime sugli infortunati

La notizia migliore di Napoli-Atalanta, per Antonio Conte e per tutto l'ambiente partenopeo, è che la squadra è con il suo allenatore. Dopo due settimane di polemiche servivano una prestazione e un risultato così per cancellare tutto, per dare dimostrazione di aver resettato dopo il brutto k.o. e di Bologna. E infatti la squadra vista contro l'Atalanta è lontana parente di quella del Dall'Ara. Vince e convince, con le reti degli scontenti (per il poco spazio fin qui): David Neres, autore di una doppietta, e Noa Lang, alla prima gioia in maglia azzurra e in Serie A. Alla prima Dea di Palladino non basta la rete di Scamacca a riaprire tutto a inizio ripresa, perché il risultato resta lo stesso poi per tutta la frazione, fino al triplice fischio: al Maradona finisce 3-1. E ora nel mirino c'è la Champions League, c'è il match contro il Qarabag. Le ultime verso questa sfida arrivano dal Corriere dello Sport:

"Partita delicatissima, quella di martedi. Anzi fondamentale per le ambizioni: il Napoli è ancora dentro il playoff per un pelo, al 24" e ultimo posto utile, ma contro gli azeri è condannato a vincere. In classifica ha 4 punti, mentre 7 sono quelli dell'avversario che nella giornata precedente ha fermato il Chelsea sul pareggio (2-2) e martedi verrà a Fuorigrotta per conquistare quantomeno un punto per nutrire il sogno qualificazione. Il Napoli punta all'aggancio a quota 7, va da se, anche perché la prossima trasferta sarà a Lisbona, a casa di Mourinho, dove il 10 dicembre andra in scena la sfida con il Benfica.

In vista del Qarabag, da verificare le condizioni di Rrahmani, uscito nel secondo dopo un colpo, e Spinazzola. Ancora fuori Gilmour".