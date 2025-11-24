Lukaku punta alla Roma, novità importanti per Meret: le ultime

Contro il Qarabag, domani, oltre a Spinazzola e Gilmour mancheranno i soliti, gli altri infortunati: Meret, De Bruyne, Lukaku e ovviamente l’ultimo della lista, Anguissa. Queste le notizie che arrivano dal Corriere dello Sport in edicola, che fornisce notizie incoraggianti però sull'attaccante belga e sul portiere italiano.

"Ma Conte sta per rivedere la luce. Il primo a tornare, infatti, sarà Big Rom, out dal 14 agosto, giorno del ko in amichevole con l’Olympiacos: lesione al retto femorale della coscia sinistra. L’obiettivo è riaccoglierlo in gruppo questa settimana per ritrovarlo poi tra i convocati per la partita di sabato contro la Roma. Dopo di lui toccherà a Meret, fermo da un mese dopo la frattura del secondo metatarso del piede destro. Ha tolto il gesso, i tempi di recupero erano di due mesi circa, può rientrare per l’ultima dell’anno, il 28 dicembre a Cremona".