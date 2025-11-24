Due buone notizie per Conte in vista della sfida al Qarabag

Torna la Champions e per grandi linee dovrebbe tornare la formazione che ha battuto la Dea: difficile immaginare un turnover ampio, ma anche dosare le energie psicofisiche in vista della prossima di campionato, in agenda domenica contro la Roma all’Olimpico. Questa la previsione del Corriere dello Sport in vista della sfida in Champions in programma martedì sera al Maradona.

"Mica un avversario qualsiasi. A suo tempo. Gli azeri, e dunque la coppa, sono l’unico pensiero consentito: in generale e per ovvie necessità di classifica. La buona notizia per Conte è che sia Hojlund sia Rrahmani saranno regolarmente a disposizione: le sostituzioni di sabato sono state condizionate dalla fatica. Salteranno la notte del Maradona, invece, Gilmour e Spinazzola, ancora alle prese con i rispettivi problemi agli adduttori che li hanno esclusi dalle ultime tre. E come loro anche gli altri infortunati Anguissa, De Bruyne, Meret e Lukaku, e i fuori lista Uefa Marianucci e Mazzocchi. Otto assenti in totale" scrive il quotidiano.