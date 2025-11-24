Conte e la conferma del nuovo modulo: solo ritocchini col Qarabag
Si riparte dal 3-4-2-1 in vista della sfida al Qarabag in Champions League. Almeno questo è l'orientamento di Antonio Conte secondo le notizie raccolte dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il bollettino di Castel Volturno non alimenta ulteriori allarmi: Rrahmani e Hojlund sono usciti un po’ ammaccati ma ognuno si portava appresso anche le fatiche delle partite con le nazionali -che incidono - e la cautela non è mai troppo, dopo quel ch’è successo. E quindi, defaticante, una seduta per chi non ha giocato e la consapevolezza che adesso va così nel calcio 3.0: gestione, please.
Il Napoli della Champions sarà più o meno simile a quello che si è sbarazzato dell’Atalanta, primo tempo a correre in avanti e secondo all’indietro, però sempre dentro uno schema nuovo e pure antico che sa di Conte: 3-4-2-1, con i dubbi umanissimi che resisteranno sino alla rifinitura di domattina. La tentazione sarebbe quella di restare eguale e forse non si può, perché domenica si tornerà in campo (a Roma, contro Gasp) e le energie vanno dosate: qualcosa accadrà, chiaramente, ma sarebbero ritocchini".
