Neres-Lang gol, Gazzetta: "Conte si lamenta, ma la rosa è ampia! Addio crisetta"

Serviva una serata così per ritrovare serenità e compattezza, e il Napoli non ha tradito. Antonio Conte aveva chiesto una prova di maturità, e il gruppo ha risposto con 45 minuti di calcio brillante, chiudendo virtualmente la sfida già nel primo tempo. La rete di Scamacca a inizio ripresa ha riaperto momentaneamente il match, ma l’Atalanta non è riuscita a completare la rimonta. Per il Napoli, che ritrovava il pubblico di casa dopo giorni tesi, è un successo che vale molto di più dei tre punti. Anche perché arriva con le reti di David Neres (doppietta) e Noa Lang, due risorse in più che fin qui sono state sfruttate poco. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport:

"Per il Napoli in particolare, che doveva non solo rimettersi in moto, ma anche riallacciare un filo dopo la clamorosa pausa di riflessione che si era preso Antonio Conte, particolarmente deluso dai suoi dopo la sconfitta patita a Bologna. Al di là delle scaramanzie, che faranno riconsiderare i benefici di prendersi qualche giorno di vacanza, è chiaro che raffreddare gli animi con una momentanea separazione ha fatto bene a tutti, tecnico e giocatori. Ma forse Conte potrà sostenere che, ad aver fatto bene, sia stata la sua sfuriata: fatto sta che il Napoli è ripartito a razzo, riuscendo a sfruttare (nella sua rosa ampia, nonostante le lamentele dell’allenatore) uomini fin qui rimasti in ombra come Neres e Lang, ai loro primi gol in questa stagione.

Il Napoli non è solo dentro alla lotta scudetto, continua a esserne protagonista. Scontato? Con questo equilibrio in vetta nulla lo è: la partita, date le premesse, poteva essere a forte rischio, averlo disinnescato subito è un grande merito della banda Conte. Addio crisetta, il Napoli è vivo e lotta assieme al suo allenatore".