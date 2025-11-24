Ufficiale Napoli-Qarabag, oggi Conte e Buongiorno in conferenza: segui la diretta testuale su TN

Dopo l'ultimo match pareggiato in casa contro l'Eintracht Francoforte, il Napoli torna a giocare al Maradona in Champions League. Domani, martedì 24 novembre, i campioni d'Italia se la dovranno vedere il Qarabag per la quinta giornata della Phase League.

Oggi, giorno di vigilia del match, parlerà ovviamente Antonio Conte, ma con lui ci sarà anche un calciatore azzurro e stavolta toccherà ad Alessandro Buongiorno. L'appuntamento è per le 12:30 direttamente dalla sala conferenza dello Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito il programma completo.

Lunedì 24 novembre

ore 12.30 - conferenza stampa Conte + Alessandro Buongiorno allo Stadio Diego Armando Maradona

ore 14.30 - 15' minuti di allenamento Napoli dal SSC Napoli Training Center

ore 19.00 - conferenza stampa Qurbanov + calciatore del Qarabag allo Stadio Diego Armando Maradona

ore 19.30 - 15' minuti di allenamento Qarabag dal​​​​​lo ​​Stadio Diego Armando Maradona