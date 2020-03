Gazzetta - Che progressi! Dominato il Toro, solo la Lazio ha fatto meglio nel girone di ritorno

Il Napoli vince e convince contro il Torino, ottenendo il terzo successo di fila, un traguardo che quest'anno non era mai stato raggiunto in campionato. Adesso la squadra di Gattuso ha di nuovo quella carica giusta per risalire la classifica, al punto da mettere nel mirino anche la Roma dopo aver staccato - almeno temporaneamente - il Milan in classifica. Manolas e Di Lorenzo firmano i tre punti contro i granata e l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così l'ottima prestazione:

"Il match del San Paolo, vinto legittimamente dai padroni di casa, più pericolosi e sempre in controllo della situazione, aggiunge carica agli azzurri impegnati a migliorare la propria classifica per un finale da battaglia europea: la Roma è già sotto pressione.

[...] Rino Gattuso invece vede i suoi in costante progresso di gioco e anche di risultati: in questo campionato nove punti in tre partite consecutive il Napoli non era mai riuscito a raccoglierli. Dopo la Lazio a raccogliere più punti nel girone di ritorno c’è il Napoli (15). Il livello delle prestazioni è in crescita, così come chiesto alla vigilia dall’allenatore, e la squadra ha prodotto un buon volume di gioco".