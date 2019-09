Gazzetta: "Emergenza difesa? Centrocampisti non vengono usati per le loro caratteristiche"

Perchè il Napoli subisce così tanto in difesa? Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport una delle cause potrebbe essere il cattivo utilizzo dei centrocampisti: "Tanti gol subiti? Vuol dire che non c’è ancora intesa tra i difensori e che i centrocampisti non hanno assicurato la giusta copertura. E perché? Perché, probabilmente, non tutti i centrocampisti vengono utilizzati per quelle che sono le loro caratteristiche. Valutazioni, ovviamente, che vanno affrontate con la dovuta cautela, siamo appena alla seconda giornata e il Napoli ha saputo pure impressionare con la sua vera forza, ovvero, la fase offensiva, dove Ancelotti ha l’imbarazzo della scelta".