Gazzetta esalta il Napoli: "Pari dal valore enorme, 3 protagonisti su tutti! Ancelotti..."

La grande notte del Napoli ad Anfield. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport celebra gli azzurri dopo il pari col Liverpool, risultato prestigioso oltre che fondamentale: "La qualificazione agli ottavi di Champions non è ancora matematica, ma questo pareggio ottenuto all’Anfield ha un valore enorme" scrive il quotidiano, che sottolinea la forza dei Reds ed elogia Ancelotti, considerato, si legge, "uno dei pochi manager al mondo capace di non perdere la testa nella tana del Liverpool". Individuati i tre protagonisti della partita: Koulibaly spettacolare in difesa; Mertens e il suo gol di classe eccelsa; Carlo Ancelotti lucido, appassionato e ispirato.