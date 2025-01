Ultim'ora Gazzetta - Garnacho troppo caro, spunta Adeyemi del Borussia: la cifra per chiudere

vedi letture

Nome nuovo per l’attacco del Napoli per la sostituzione di Khvicha Kvaratskhelia, ormai diretto al PSG. Detto di Garnacho, primo obiettivo ma che costa tanto, 80 milioni la richiesta del Manchester United, la nuova soluzione conduce in Germania. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe individuato in Karim Adeyemi, 22 anni, tedesco, l’obiettivo per rinforzare le corsie laterali. Il Borussia Dortmund accetterebbe anche 40 milioni di euro per la cessione del calciatore.