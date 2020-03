Gazzetta - Giuntoli continua a lavorare alla fascia sinistra: due le piste per l'estate

Lo stop non ferma il lavoro del ds Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, per la fascia mancina restano monitorati Kostas Tsimikas dell’Olympiacos, e Borna Barisic dei Rangers Glasgow, entrambi impegnati nell'ultmo giovedì di Europa League. Il primo sarebbe già arrivato la scorsa estate, se non si fosse puntato sul pieno recupero di Ghoulam, ed ha una valutazione di una decina di milioni di euro. Per Barisic, invece, la valutazione si aggira intorno ai 7-8mln.