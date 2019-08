Gazzetta - Giuntoli ha bloccato Llorente! ADL pronto a chiudere se Icardi confermerà il no

Ieri è stato raggiunto l'accordo tra ADL e Mino Raiola per Hirving Lozano. La prossima settimana arriverà la firma, dopo alcuni dettagli tecnici e l'intesa ratificata. Rispetto ai 4mln proposti - scrive la Gazzetta dello Sport - il club azzurro ha aumentato di 500mila euro a stagione il contratto previsto di 4mln di euro in modo da risolvere la questione diritti d'immagine. 42mln di euro al PSV, compreso il 20% da versare al Pachuca, e 5mln di commissione a Raiola. L'affare sblocca anche Verdi al Torino e non esclude altri movimenti. Giuntoli infatti ha bloccato Fernando Llorente, svincolato: il ds è in contatto col fratello-manager Jesus al quale ha chiesto di pazientare perché intriga Ancelotti e poco importa l'età. ADL è pronto ad ingaggiarlo nel caso Icardi dovesse dirgli l'ennesimo no. Si arriverà però a dopo Ferragosto.