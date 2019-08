Gazzetta - Icardi convinto che arriverà la Juve: Napoli in attesa, l'offerta soddisfa l'Inter

Dopo l'arrivo di Lukaku, Mauro Icardi s'è convinto a lasciare l'Inter. Così, secondo La Gazzetta dello Sport, i suoi rappresentanti hanno cominciato ad ascoltare offerte. Arrivate, per ora, da Napoli e Roma. Entrambe sono considerate buone dal club e prevedono un ingaggio migliorativo rispetto all’attuale (4,5 milioni più bonus). Icardi però - è ormai cosa nota - aspetta la Juve. Wanda lo ha fatto sapere anche ai club interessati, pur non rifiutando aprioristicamente le altre due destinazioni. In questa situazione, in cui un possibile contenzioso legale resta sempre sullo sfondo, tutte le parti in causa sono molto attente: non considerare offerte economicamente interessanti da due club che negli ultimi anni hanno fatto la Champions (semifinale per la Roma) e chiuso spesso davanti all’Inter potrebbe essere considerata come una scelta ostruzionistica. In più fra gli Icardis la convinzione che la chiamata della Juve arriverà c’è, ma il complicarsi del mercato in uscita dei bianconeri può aver instillato qualche legittimo dubbio nel centravanti. Così Wanda Nara ha chiesto tempo a Napoli e Roma, cercando di ritagliarsi un’altra settimana per avere una situazione più chiara.