Gazzetta - Icardi, domani scade l'ultimatum di ADL e lui mostra il nuovo attico da 7mln di fronte la sede dell'Inter

Mauro Icardi passa un altro giorno tra le nuvole, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che il signor No conferma il rifiuto al Monaco e non si fa vivo con il Napoli. Eppure domani - si legge - scade l’ultimatum di De Laurentiis e il futuro è sempre più un’incognita, anche se lui e Wanda non se ne curano: "Una forza interiore (evidentemente) li aiuta a leggere la realtà con lenti deformanti. È come se non si rendesse conto che l’Inter lo sta tenendo ai margini del progetto di Conte. Le immagini postate ieri sui social sono addirittura sorprendenti. Nei giorni in cui i rapporti con il club nerazzurro sono ai minimi storici, lui rende pubbliche le immagini della sua nuova casa. Un investimento milionario (intorno ai 7) per un attico da circa 400 metri più piscina, con comfort vari, nel complesso Giardini d’inverno. Siamo nella Milano più alla moda di zona Porta Nuova. Di fronte c’è la nuovissima sede dell’Inter, all’angolo tra viale della Liberazione e via Melchiorre Gioia. Icardi guarda dall’alto gli uffici dei vertici nerazzurri, a cominciare da quello del presidente Steven Zhang. Non può sfuggire la strategia mediatica della coppia più social del calcio".