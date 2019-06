Gazzetta - Il City offre 95 mln per Koulibaly, il Napoli: "È incedibile!"

Oggi è il compleanno di Kalidou Koulibaly e con gli auguri, nei giorni scorsi, sarebbero arrivate anche le offerte. A rivelarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport secondo cui il Manchester City sarebbe pronto a presentare agli azzurri un’offerta da 95 milioni per il difensore senegalese.

REAZIONI - Aurelio De Laurentiis non ne avrebbe parlato ieri nel suo intervento radiofonico a radio Kiss Kiss Napoli “per non alimentare il malcontento dell’ambiente in un momento in cui si prospetta la definizione dell’affare James Rodriguez col Real Madrid”, si legge sul quotidiano. I media inglesi che hanno ripreso la notizia, invece, sono perplessi sulla cifra che il club sarebbe pronta a investire, riporta ancora la rosea.

NO DEL NAPOLI - “Dal Napoli, tuttavia, fanno sapere che il giocatore è incedibile a meno di un’offerta superiore ai 100 milioni di euro”, conclude il quotidiano.