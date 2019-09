Gazzetta - Il gioco delle coppie per confondere gli avversari: Ancelotti ha scelto il tandem d'attacco

Il Napoli ha tante soluzioni, specialmente dalla cintola in su, per questo Carlo Ancelotti ha dato via ad un vero e proprio gioco delle coppie. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche per rendere più imprevedibile la sua squadra, per non dare mai punti di riferimento. Soprattutto in attacco ci sono diverse ipotesi. La Rosea le passa tutte in rassegna e fa la sua previsione per la gara di oggi con il Brescia:

Il Napoli ha la possibilità di avere due centravanti fisici, Milik e Llorente, e due esterni adattati da attaccanti centrali che sono Mertens e Lozano, dato per scontato che nel centrocampo a quattro, i due esterni restano Callejon e Insigne, comunque giocatori molto offensivi. C’è un gioco delle coppie che apre all’interrogativo della domenica, ovvero, chi saranno i due attaccanti che oggi sfideranno la difesa del Brescia.

[...] L’impressione è che questa volta l’allenatore rivedrà le proprie scelte optando, magari, per una coppia offensiva che sarà un mix tra forza fisica e rapidità. I due indiziati a prendersi il posto di titolare sono Mertens e Llorente. Nelle ultime partite, hanno giocato insieme due fisici, Milik e Llorente (a Lecce), e due rapidi, ovvero, Mertens e Lozano (col Cagliari). Contro il Brescia si dovrebbe cambiare e provare una nuova soluzione"-