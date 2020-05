Gazzetta - Il Napoli ci prova per Orsolini: ha già parlato con l'agente che conferma tutto

Con Callejon vi servirà un nuovo esterno destro, l'ultima idea è Riccardo Orsolini, 23 anni, attaccante del Bologna. Nonostante il club emiliano non voglia privarsene, un primo sondaggio l’ha già fatto, il Napoli, sentendo il procuratore del ragazzo, Donato Di Campli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che la chiacchierata è stata confermata dallo stesso manager che ha ammesso pure che non è soltanto il Napoli ad essere interessato al suo assistito, ma diversi altri club di serie A. Prima che il Covid 19 imponesse la sospensione del campionato, il valore di mercato di Orsolini si aggirava intorno ai 20 milioni di euro. Due mesi dopo, la valutazione non è cambiata, ma al ds napoletano l’investimento piace.