Gazzetta - Insigne, dolore sparito! Proseguono le terapie, staff medico le proverà tutte

Si lavora senza sosta in casa Napoli, per capire quanto sia possibile la presenza di Lorenzo Insigne in campo sabato sera contro il Barcellona. La notizia incoraggiante, come riportato anche stamattina dalla Gazzetta dello Sport, è che il giocatore non sente dolore: passati ormai quattro giorni dalla sfida contro la Lazio, il capitano azzurro sta già dando segnali incoraggianti ed aumentano dunque le probabilità di vederlo contro i catalani.

"Il capitano sta proseguendo con le terapie, seguito dallo staff medico che le proverà tutte per metterlo a disposizione di Rino Gattuso in tempo utile per la supersfida del Camp Nou. Lorenzo non molla un solo istante, ha intuito che il muscolo infiammato può anche essere tenuto sotto controllo", la lettura di questa mattina de La Gazzetta dello Sport.