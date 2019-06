Gazzetta - James, la firma dopo la Copa America: decisiva la volontà del ragazzo e Mendes

James Rodriguez al Napoli ci siamo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Florentino Perez avrebbe accettato la proposta del Napoli, ovvero cederlo in prestito con diritto di riscatto. Una soluzione - si legge sul quotidiano - che in partenza non aveva convinto il presidente del Real Madrid che invece avrebbe voluto l’obbligo del riscatto. La volontà del giocatore e l’intercessione di Jorge Mendes, il suo procuratore, hanno convinto i blancos ad accettare le condizioni proposte da Aurelio De Laurentiis. Dalla Colombia danno per fatto il trasferimento ma, in realtà, i due club dovranno incontrarsi per perfezionare l’intera operazione. Insomma, la chiusura della trattativa dovrebbe essere cosa fatta, l’intesa c’è, manca soltanto il documento scritto che le due società firmeranno al termine della Copa America che James Rodriguez sta disputando con la sua Colombia.