Gazzetta - Lautaro sembra bestemmiare, ma senza audio nessuna squalifica

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martínez non verrà squalificato, il labiale non basta. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che torna sull’episodio accaduto al termine della gara persa dall’Inter contro la Juventus. L’argentino, si legge, "si è lasciato andare a uno sfogo di rabbia in cui sembra proprio aver pronunciato una bestemmia, ma nonostante il codice di giustizia sportiva preveda sanzioni, non sarà squalificato perché manca l’audio e senza quello per giurisprudenza sportiva ormai pacifica manca la certezza assoluta del fatto".

