Gazzetta - ll Napoli si affida ad Ancelotti, lungo discorso in hotel alla viglia del Genoa

Oggi si torna in campo. Dopo i difficili momenti degli ultimi giorni, il Napoli sarà chiamato a tornare sul rettangolo verde per provare a rimettere in piedi una delicata situazione, inevitabilmente precipitata dopo i fatti post Salisburgo. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport ha raccontato il clima in casa azzurra, con Ancelotti pronto a prendere per mano la squadra: "S’è sforzato, l’allenatore, perché tutto risultasse nella norma, ha svolto l’abituale programma di lavoro, da ieri sera la squadra è in ritiro nel solito hotel adiacente il centro sportivo, e ha fatto un lungo discorso ai giocatori poco prima dell’ora di cena. Insomma, dopo i toni e gli atteggiamenti esasperati, Ancelotti ha provato a riportare tutto nel binario giusto, pur consapevole che nulla più tornerà come prima".