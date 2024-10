Gazzetta - Mario Rui, esilio finito. Ma resta un separato in casa: il motivo

"Mario Rui si è allenato di nuovo con i compagni, dopo il periodo di "esilio", ma non essendo nella lista non è utilizzabile per le partite ufficiali. Resta un separato in casa, di fatto".

A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il portoghese nei giorni scorsi si era rivolto all'Aic per tornare ad allenarsi col gruppo, ma il Napoli - pur accontentandolo - non lo ritiene più parte del progetto tecnico, d'altronde lo aveva escluso dalla lista per la Serie A. Mario Rui si allenerà con la squadra, dunque, ma senza giocare. Il suo contratto scade nel 2026. In estate il portoghese ha rifiutato diverse proposte. Vedremo cosa accadrà a gennaio.