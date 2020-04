Gazzetta - Milan forte su Milik, proposta una contropartita tecnica per abbassare il prezzo

Il Milan pronto a mettere sul piatto Frank Kessiè per avere Arek Milik. Questa l’ultima di mercato che riguarda l’attaccante polacco diffusa dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea ancora una volta il grande interesse del club rossonero per il classe ’94 che ha il contratto in scadenza nel giugno 2021.

Secondo la rosea, il club rossonero vorrebbe coprire il costo dell’operazione (valutata tra i 35 ed i 40 mln) inserendo nella trattativa il cartellino di Kessiè, vecchio pupillo di Gattuso. Allo stesso modo il quotidiano chiarisce come ‘sarà dura convincere De Laurentiis ad abbassare la cifra fissata per privarsi di Milik”.