Gazzetta - Milik, rottura quasi certa: chiede 5mln e clausola da 50, senza rinnovo sarà addio

Rinnovo in stand-by per Arek Milik con rottura che potrebbe essere "certa o quasi". Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Senza il prolungamento, l'attaccante polacco sarà messo sul mercato. Milik ha chiesto 5 milioni all'anno fino al 2024 con clausola non superiore ai 50 milioni. Il quotidiano scrive: "Una condizione che De Laurentiis ha respinto e pare che non abbia alcuna intenzione di trattare. Il suo caso è quello più spinoso e l’ipotesi più probabile è quella che il giocatore venga ceduto nella prossima estate".

In questa stagione Milik ha segnato 9 gol in campionato ma da quando è rientrato Mertens sta giocando meno e comunque non è (quasi) mai protagonista nei big-match. Il Napoli lavora da tempo al suo rinnovo ma l'accordo è distante. A gennaio, anche per questo motivo, è stato acquistato Petagna, che arriverà la prossima estate.