Gazzetta - Milik-Zielinski, gli agenti spingono: chiesto notevole ritocco dell'ingaggio

Arek Milik e Piotr Zielinski sono due dei volti che l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha evidenziato come principali fautori della frenata in casa Napoli. Eppure, come riporta stamattina la rosa, per entrambi sarebbe stato chiesto un notevole ritocco dell'ingaggio, a dispetto poi di un avvio di stagione non particolarmente brillante: "I due classe ‘94 erano attesi entrambi al salto di qualità, motivo per cui i rispettivi procuratori hanno chiesto notevoli ritocchi agli ingaggi, visto che i contratti hanno scadenza nel 2021 e dunque vanno rinnovati al più presto per non rischiare di perderne il valore di cartellino. Ma Piotr e Arek per motivi diversi finora hanno deluso".