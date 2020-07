Gazzetta - Nervosismo Napoli-Juve per Milik ricorda l'addio di Higuain: possono approfittarne due club esteri

Arek Milik ha la testa altrove e ha l'accordo con la Juve, ha già rifiutato 4 milioni di euro a stagione dal Napoli perché vuole i bianconeri. Ma il Napoli chiedono 50 milioni per liberarlo nonostante la scadenza di contratto tra un anno. L’attuale nervosismo tra club ricorda molto l’addio di Higuain di 4 anni fa, scrive La Gazzetta dello Sport, quando solo la clausola rescissoria da 90 milioni pagata dalla Juve per il Pipita ha evitato scontri al tavolo delle trattative. Potrebbe ancora sfruttare questa incertezza l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. I colchoneros si sentono in corsa per convincere Milik a salutare l’Italia: l’ennesimo segnale che la partita per portare il polacco da Sarri è solo all’inizio. E dalla Premier continuano ad arrivare spifferi che vogliono il Tottenham di Mou come possibile terzo incomodo.