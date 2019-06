Gazzetta - Nuovo assalto del City per Koulibaly. ADL vuole resistere vendendo gli esuberi: il punto

“Manolas arriva: i tifosi sognano il ‘muro’ con Koulibaly”. Questo il titolo, nelle pagine interne, dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ieri Kalidou Koulibaly ha ribadito il suo amore per Napoli, ma la Gazzetta evidenzia comunque che il rischio di perdere il difensore senegalese non sia ancora del tutto escluso. “All’orizzonte c’è sempre il Manchester City pronto ad un’offerta intorno ai cento milioni”, scrive la rosea. Il quotidiano spiega come Aurelio De Laurentiis, spinto da Ancelotti che disse che si sarebbe incatenato a Castelvolturno se fossero stati ceduti lui o Allan, non ha intenzioni di cederlo, ma per la rosea bisognerà attendere almeno un mese e valutare gli scenari di mercato. In particolare, per il quotidiano, il big saranno al sicuro se le cessioni degli esuberi andranno a buon fine. La Gazzetta scrive nel dettaglio: “Se per quella data il Napoli sarà riuscito a vendere i vari Inglese, Ounas, Verdi, Hysaj e Mario Rui, oltre a Diawara, allora sarà più semplice operare in entrata senza stressare i bilanci e tenendo i big”.