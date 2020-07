Gazzetta - Osimhen-Gabriel, domani si chiude col Lille: Napoli pronto a investire 85mln!

Nelle ultime ore il Napoli ha intensificato i contatti con il Lille per chiudere le operazioni legate a Victor Osimhen e Gabriel Magalhaes. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui con l'attaccante nigeriano è stato trovato un accordo sulla base di uno stipendio da 2,5 milioni a stagione più vari bonus per cinque anni. Il giocatore sarebbe rimasto incantato dalla città ed è pronto a sposare il progetto. Ma l'affare è doppio, come ribadisce La Gazzetta dello Sport:

"Il club è pronto a investire 85 milioni di euro per averli entrambi. In pratica volendo dare una valutazione potremmo dire che Osimhen verrà pagato 60 milioni di euro, mentre Gabriel né costerà 25. [...] Nella giornata di domani, comunque, dovrebbe esserci un contatto telefonico tra Lopez e De Laurentiis. I rapporti tra i due presidenti sono molto cordiali e entrambi hanno manifestato la volontà di chiudere l’operazione".