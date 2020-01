Gazzetta pazza di Gattuso: "Capolavoro tattico, ha cancellato la Juve"

Napoli cancella Sarri. Così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che celebra la grande partita del Napoli, evidenziano i meriti di Rino Gattuso nel preparare la partita e battere il grande rivale Sarri: "Ma i meriti del Napoli sono superiori alle colpe della Juve. Gattuso ha firmato un capolavoro, se pensiamo al contesto in cui lo ha dipinto: 4 sconfitte consecutive in casa, vittoria in campionato che mancava al San Paolo dal 19 ottobre; Koulibaly, Allan, Mertens, la spina dorsale del glorioso Napoli che fu, sfilata via. Rino ha educato nuovi guerrieri, i Demme, e ha trovato in Insigne un nuovo capitano coraggioso. Ma non pensate che abbia solo ringhiato.

Il capolavoro è stato tattico, per come ha chiuso i rubinetti del talento bianconero, per come ha occupato il campo e gestito la battaglia. Se un giorno Rino avrà vinto tanto come il maestro Ancelotti, si racconterà questo Napoli-Juve come un battesimo. Ora i guerrieri di Gattuso possono pianificare la risalita di primavera