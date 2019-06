Gazzetta - Psg su Insigne, pronto affondo decisivo: l'attaccante gradirebbe trasferirsi a Parigi, le cifre

Il Psg ha la necessità di ingaggiare un attaccante e starebbe pensando a Lorenzo Insigne. L’intenzione a trattare c’è, ma di certo non alle cifre pretese da Aurelio De Laurentiis. Lui vorrebbe 100 milioni di euro, ma - racconta La Gazzetta dello Sport - il valore attuale del giocatore si aggira tra i 60 e i 70 milioni di euro. In agenda, De Laurentiis ha un incontro con Mino Raiola per discutere sul futuro di Insigne e, in special modo, sulla questione contrattuale. Raiola potrebbe insistere per portare il giocatore a Parigi. Una soluzione che Insigne gradirebbe, e non poco. Lì ritroverebbe Marco Verratti, il suo sponsor, col quale ha ottenuto la promozione in serie A con il Pescara di Zeman.