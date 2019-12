Gazzetta - Rinnovo Mertens, chiede un bonus alla firma più alto. E spunta il Borussia Dortmund

Aurelio De Laurentiis ha riformulato l’offerta a Dries Mertens per rinnovargli il contratto. E' quanto scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport, rivelando che il presidente gli ha proposto 4mln a stagione per i prossimi due anni, più un bonus alla firma. Ed è su questo aspetto - si legge - che le parti non si trovano. Il giocatore accetterebbe questo ingaggio, ma - trovandosi a pochi mesi dallo svincolo - vorrebbe che il Napoli gli pagasse il cartellino: "Su questo punto, De Laurentiis pare inamovibile: o il giocatore accetterà l’offerta oppure si arriverà a scadenza a giugno. Intanto, per lui c’è l’interessamento del Borussia Dortmund, pronto a trattare col Napoli. Ma Mertens è indeciso, vorrebbe aspettare ancora, magari spera ancora che il presidente possa rivalutare la decisione. Se non fosse così, allora prenderebbe in seria considerazione la proposta del club tedesco, perché non gli andrebbe di continuare in Italia. Resta da capire se l’offerta del Dortmund convincerà il club, perché se De Laurentiis dovesse accettarla, l’attaccante belga potrebbe partire già a gennaio".​