Gazzetta - Rivoluzione ADL: tanti acquisti perché a giugno guadagnerà oltre 200mln da 3 cessioni

Il Napoli ha già investito 95 milioni sul mercato, una cifra quasi record che conferma l'intenzione del presidente di rivoluzionare l'organico. Questo perché, ricorda La Gazzetta dello Sport, in estate De Laurentiis non si opporrà a delle cessioni eccellenti come quelle di Koulibaly, valutato 80, Allan (60) e Fabian Ruiz (70). Per tre giocatori, dunque, potrebbe guadagnare oltre 200 milioni. Si spiega così la necessità nell'immediato di ringiovanire la rosa con diversi colpi. Fino a questo momento gli acquisti sono stati Lobotka (24), Demme (14), Politano (23,5) e Rrahmani dal Verona. In attesa dell'ufficialità di Petagna.