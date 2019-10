Gazzetta - Roma su Hysaj, tentativo già a gennaio a due condizioni: i dettagli

La Roma è fortemente interessata a Elseid Hysaj e il grave infortunio occorso a Davide Zappacosta potrebbe indurre la società capitolina a tornare sul mercato per quel ruolo già a gennaio. Così, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, già a gennaio potrebbe esserci un tentativo, a patto che si verifichino due condizioni. Altrimenti sarà per l'estate, ma anche qui l'acquisto sarebbe legato ad altri affari (soprattutto legati ai prestiti). Lo spiega nel dettaglio la Rosea:

"Il primo nome sul taccuino del ds Petrachi da tempo è quello di Elseid Hysaj. A confermarlo, infatti, solo pochi giorni fa è stato il suo agente Mario Giuffredi. Per far sì che la trattativa vada in porto (oltre alla valutazione la Roma non vorrebbe spendere più di 10 milioni per il 25enne albanese) occorre che si verifichino un paio di situazioni alternative. La prima potrebbe essere quella di un ritorno alla base di Zappacosta, dopo il grave infortunio al ginocchio subito un paio di settimane fa. Il giocatore è di proprietà del Chelsea e nel contratto aveva una clausola che prevedeva il ritorno alla base a gennaio qualora il club londinese ne avesse avuto bisogno. Possibile, però, che un gentleman agreement con la società giallorossa possa favorire il rientro anche per via di questa condizione così particolare. La seconda soluzione sarebbe quella di cedere a gennaio Santon, autore peraltro di buone prestazioni".