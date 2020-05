Gazzetta - Serve un attaccante se Mertens e Milik vanno via: è già stato individuato

Non si ferma il mercato del Napoli. Serve un attaccante centrale, considerato che Mertens e Milik potrebbero andare via. A gennaio è stato preso Andrea Petagna, ma da solo non potrà bastare a sostenere la fase offensiva. Sarebbe stato individuato in Sardar Azmoun, 25 anni, che gioca con lo Zenit di San Pietroburgo. Oltre ad essere continuo sotto porta (29 presenze e 14 gol in stagione), il nazionale iraniano possiede anche delle buone qualità tecniche che sa mettere a disposizione dei compagni. Prestante fisicamente, ha una valutazione che si aggira intorno ai 14 milioni di euro. Un primo contatto col suo entourage c’è già stato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.