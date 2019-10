Gazzetta - Sospetta rottura del crociato per Malcuit! Può essere già operato dopo gli esami

Ore davvero concitate per Kevin Malcuit, uscito per infortunio durante il match con la Spal. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport l'esterno classe '91 potrebbe aver subito la rottura del legamento crociato del ginocchio, con uno stop quindi di almeno 4/6 mesi. Così la rosea oggi in edicola: "Per lui sospetta rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’esterno francese ha dovuto abbandonare il campo dopo aver provato a rientrare. Oggi, Malcuit verrà sottoposto a esami strumentali a Villa Stuart per avere una diagnosi più precisa ed, eventualmente, essere operato nella stessa clinica"