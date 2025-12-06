Nome nuovo per il centrocampo, CdM: Manna corteggia un classe 2003 dalla Premier

L’emergenza a centrocampo del Napoli si fa sempre più grave: gli infortuni di De Bruyne e Gilmour, entrambi operati, il lungo stop di Anguissa e l’assenza di Lobotka hanno lasciato Conte con una sola vera alternativa in mezzo al campo, McTominay, affiancato solo dagli adattabili Elmas e Vergara. Una situazione che costringe la società azzurra a intervenire con urgenza sul mercato di gennaio, alla ricerca di rinforzi immediati per non compromettere gli equilibri del reparto più in difficoltà.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli ha già individuato diversi profili utili a rinforzare la mediana, tra cui emerge il nome di Soungoutou Magassa del West Ham. Il quotidiano conferma l’interesse per più obiettivi: "Intanto il Napoli si muove sul mercato. Non è un mistero che Manna stia corteggiando il mediano inglese del Manchester United Kobbie Mainoo (solo 171' in stagione), Lorenzo Pellegrini della Roma, il francese Soungoutou Magassa del West Ham e il danese Mortend Frendrup del Genoa". Una lista variegata che testimonia l’urgenza di trovare soluzioni valide e subito disponibili.