Juve a Napoli solo domani, Tuttosport: l'ha deciso Spalletti! Ogni volta nottate di clacson e ressa

Sarà una vigilia particolare per la Juventus di Spalletti, che tornerà a Napoli per la prima volta da avversario dopo aver lasciato la panchina azzurra nel giugno 2023. La società bianconera ha scelto un’organizzazione completamente diversa dal solito: niente ritiro in città, come invece accaduto ogni anno precedente. La squadra arriverà a Capodichino domani intorno alle 12 con un volo charter e si sposterà direttamente all’hotel Parker’s, dove sono previsti pranzo, riunione tecnica e preparazione finale alla gara del Maradona. Una programmazione “mordi e fuggi”, pensata per restare a Napoli solo poche ore e mantenere la concentrazione sulla partita.

La decisione, definita insolita ma strategica, è stata commentata dall’edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano di Torino sottolinea come "Spalletti ha pensato di cambiare il ritmo dei pre partita juventini, a Napoli si andrà e si tornerà in giornata: a ogni trasferta i bianconeri dovevano sorbirsi nottate di clacson, la ressa in zona hotel, i relativi insulti". Il contesto cittadino, spesso caotico nelle ore che precedono questo big match, ha spinto i bianconeri a ridurre al minimo la permanenza in città. Come osserva ancora il quotidiano, "è sempre stato così… parte del gioco, certo. Ma non per questo necessariamente da sopportare", spiegando quindi la logica di un vero e proprio blitz per evitare tensioni e disturbi alla vigilia della sfida.